الامارات | «الحبتور» بطلاً لكأس «إيفزا 2021» للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبتور» بطلاً لكأس «إيفزا 2021» للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج فريق الحبتور بطلاً لكأس «إيفزا الفضية 2021» للبولو، بعد فوزه بـ11 هدفاً مقابل ثمانية أهداف ونصف الهدف، على حساب فريق الإمارات، إثر مباراة شهدت ندية كبيرة خلال الأشواط الخمسة. وعقب اللقاء قام رئيس هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي، مارتن بدرسون، بتتويج الفائزين.

وفاز فريق زيدان السعودي على «ايفزا مهرة» بتسعة أهداف مقابل ستة أهداف، ليتوج بطلاً لكأس هيلدون، بعد مباراة سيطر فيها فريق زيدان على مجريات اللعب منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

وقال قائد الفريق البطل، محمد الحبتور، في تصريح صحافي، إن «الكأس الفضية هذا العام كانت قوية ومثيرة بسبب تقارب مستويات الفرق المشاركة، وربما هناك فِرَق لم تصل إلى مرحلة التجانس حتى الآن، لذلك كانت فرصتنا نحن وفريق الإمارات أكبر». وأشار إلى أن كأس دبي الذهبية المقبلة تختلف كثيراً، وأوضح: «كل الفرق استعدت جيداً، كما أن فريقَي أبوظبي وغنتوت سيضيفان بُعداً فنياً مثيراً للمباريات، لذلك لن يكون الطريق سهلاً أمام أي فريق من الفرق الثمانية». وحصد نجم فريق الحبتور، فاكوندو سولا، كأس وجائزة هداف البطولة، فيما نال جائزة أفضل خيل، نوبو الإنجليزي، صاحب الـ11 عاماً، وهو خيل النجم توماس بانيللو لاعب فريق الإمارات.

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