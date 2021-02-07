الامارات | الجنيبي: الجولة 15 الأعلى في الأخطاء التحكيمية

شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي: الجولة 15 الأعلى في الأخطاء التحكيمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الحكم الدولي السابق محمد الجنيبي، إن «الجولة 15 لدوري الخليج العربي كانت الأعلى في الأخطاء التحكيمية»، مشيراً إلى أنها شهدت تدخل «الفار» في 10 مناسبات. وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن تقنية «الفار» صححت خطأ حكم لقاء الشارقة والوحدة بعدم احتساب هدف بيريرا بداعي وجود لمسة يد، بينما أشار إلى أن هدف الشارقة الثاني (47)، الذي تم إلغاؤه بداعي التسلل كان صحيحاً.

وأشار إلى أنه بشكل عام لم يتم التقيد ببروتوكول تقنية الفيديو في حالات كثيرة بالجولة. وتابع: «بني ياس استحق ركلة جزاء بسبب لمسة يد للاعب من الفجيرة، لكنها لم تحتسب، بينما لم تكن له ركلة صحيحة (27)، كون يد لاعب الفجيرة كانت في مكانها الطبيعي، وهدف الفجيرة في الدقيقة 10 كان صحيحاً بسبب عدم وجود حجب للرؤية من قبل مهاجم الفريق، وليس تسللاً».

وقال أيضاً إن ركلة جزاء شباب الأهلي التي سجل منها هدفه الأول أمام العين لم تكن صحيحة، لغياب المخالفة على حارس العين.

ومن القرارات الخاطئة، قال: «النصر استحق ركلة جزاء في الدقيقة 39، لوجود دفع من قبل أحد لاعبي خورفكان، لكن لم تحتسب من الحكم و(الفار)، بينما رأى أن حالة لاعب الظفرة ماكيتي ديوب لا تستحق الطرد، واعتبر أن قرارات الجزاء الأخرى كانت صحيحة في لقاءي كلباء وعجمان، والوصل وحتا».

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