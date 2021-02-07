الامارات | شباب الأهلي يسيطر على ألقاب سباق أم القيوين للدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يسيطر على ألقاب سباق أم القيوين للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سباق أم القيوين للدراجات، صباح أمس، سيطرة دراجي شباب الأهلي في فئة الرجال، حيث حلّ دراج الفريق المقيم، جريجا بول، أولاً، ثم زميله ناصر المعمري ثانياً، بينما دراج النصر، محمد المنصوري، ثالثاً، وتوّج الفائزين رئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، بحضور رئيس اللجنة الفنية خليفة بن عمير، وأمين عام الاتحاد ياسر الدوخي، والأمين العام المساعد نايف جكة، رئيس لجنة الحكام.

وتابع السباق أيضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة راعي الحدث، علي العمري، وممثل شرطة أم القيوين، الرائد ناصر سلطان بن يوسف، اللذين تم تكريمهما من قبل رئيس الاتحاد، تقديراً لجهودهما في توفير كل سبل النجاح للسباق.

وفي بقية الفئات، فاز عمر الجسمي من شباب الأهلي بفئة تحت 23 سنة، بينما في «فئة الهواة مواطنين تحت 40 سنة»، فاز دراج فريق «ترك إم 7»، عامر الدهماني.

وعاد لقب فئة المواطنين فوق 40 سنة، إلى حميد الصباغ من فريق «تورك»، بينما توج بلقب فئة الهواة من المقيمين بارت دريس من فريق الوثبة.

• حسم درّاج شباب الأهلي، جريجا بول، لقب الرجال، وحلّ زميله ناصر المعمري ثانياً، ودراج النصر محمد المنصوري ثالثاً.

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