الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - براغا

ذكرت صحيفة «غول» البرازيلية، أن النصر سعى للتعاقد مع المدرب البرازيلي أبل براغا، قبل أن يعلن «العميد» تعاقده مع الأرجنتيني رامون دياز، مشيرة إلى أن براغا أبدى رغبته في البقاء بالبرازيل، وتولي تدريب إنترناسيونال أو ساوباولو.

«جزاء»

قال مدرب في أحد أندية الهواة، إن مراقب الخط طلب من حكم الساحة عدم احتساب ضربة جزاء ضد فريقه في مباراة سابقة كونها لا تستحق المخالفة، بينما الحكم أصر على احتسابها، ما أسهم في خسارته تلك المباراة.

قرار

يخشى جمهور نادٍ محترف أن يكون فريقهم قد أخطأ في قرار التعاقد مع المحترف الجديد لتواضع مستواه حتى الآن، منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية، خصوصاً أن الفريق يحتاج إلى من يقدم إضافات كبيرة للفريق لتحقيق تطلعاته.

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