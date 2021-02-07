الامارات | «الصقور» بطل الشتاء في «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» بطل الشتاء في «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نال فريق الإمارات لقب بطل الشتاء لدوري الدرجة الأولى، مستفيداً من خسارة البطائح أمام العروبة بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات الجولة الـ10، إذ كان قد فاز أول من أمس، على مصفوت (2-1)، ما أوصله إلى النقطة 21 في المركز الأول، وحلّ العروبة ثانياً بـ20 نقطة، وتراجع البطائح للمركز الثالث (19) ودبا الفجيرة رابعاً (17). تقدم البطائح بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي ويندرسون ميوراو (12 و59) قبل أن يرد العروبة بأربعة أهداف عبر سعيد عبيد (71)، والنيجيري فيكتور نوانيري (79)، والبرازيلي رودريغو سيلفا (82)، والمغربي فاتي ساخي (85).

وفي مباراة ثانية فاز العربي على دبا الفجيرة بهدف نظيف سجله البرازيلي لوان مارتينيس (38)، ليصبح رصيد العربي (13) نقطة في المركز السابع.

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