الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
توتنهام - وست بروميتش 16:00
وولفرهامبتون - ليستر 18:00
ليفربول - مان سيتي 20:30
شيفيلد - تشيلسي 23:15
ريال بيتيس - برشلونة 00:00
كأس العالم للأندية
أولسان هيونداي - الدحيل 19:00
بالميراس - تيجريس 22:00
وادي دجلة - المحلة 16:30
الزمالك - الاتحاد 21:30
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