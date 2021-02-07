اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

توتنهام - وست بروميتش 16:00

وولفرهامبتون - ليستر 18:00

- مان سيتي 20:30

شيفيلد - 23:15

ريال بيتيس - 00:00

كأس العالم للأندية

أولسان هيونداي - الدحيل 19:00

بالميراس - تيجريس 22:00

وادي دجلة - المحلة 16:30

الزمالك - الاتحاد 21:30

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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