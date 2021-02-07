شكرا لقرائتكم خبر عن فودين: ليفربول فريق رائع.. وأتمنى الاعتزال بقميص مانشستر سيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، رغبته في استكمال مسيرته الكروية حتى الاعتزال بقميص فريقه الحالي.

وقال فودين، لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «لا يمكنني أن أرى نفسي أرتدي قميصا آخر، بالنظر إلى مدى تشجيعي لهذا النادي منذ الصغر، من الرائع دائما اللعب بقميص فريق تشجعه».

وعن مواجهة فريقه مع ليفربول، المقررة غدا الأحد، ضمن الجولة 23 للدوري الإنجليزي الممتاز، قال: «ليفربول فريق رائع، ولديهم لاعبون رائعون، نحن نعلم مدى جودتهم، ستكون مباراة جميلة، لاحظنا جميعا مدى قوة ليفربول، في السنوات الأخيرة، وما زلت أراهم فريقا خطيرا، كما أن مانشستر يونايتد يؤدي بشكل جيد، لكن علينا فقط التركيز على أنفسنا».