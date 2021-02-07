شكرا لقرائتكم خبر عن أردا توران: مصطفى محمد أخبرنا أنه سيسجل فى فناربخشه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى أردا توران، نجم وسط جالاتا سراي، على زميله مصطفى محمد، بعد تسجيل هدف الفوز في لقاء الديربي ضد فناربخشه، مساء اليوم السبت، في الدوري التركي.

وقال توران، للموقع الرسمى لناديه، ردا على سؤال حول فرحته بأهداف مصطفى محمد: «إنه يلعب بشكل رائع وفعل كل ما في وسعه وسجل هدف الفوز، تحدث معنا مصطفى محمد صباح اليوم أنه سيسجل هدفا في المباراة وطالبنا بالاحتفال معه بشكل جماعي، وقلت له إن هز الشباك أمر صعب في هذه المباراة ووعدته بالاحتفال معه حال تسجيله».

وقال توران إن فاتح تريم المدير الفني قاد المباراة بشكل تكتيكي مميز، موضحا أن الفريق حقق فوزا مهما وأشعل سباق صدارة الدوري.