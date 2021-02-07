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رونالدو بعد فوز يوفنتوس على روما: «أحسنتم يا شباب.. معا للنهاية»

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب النجم ، عن سعادته بإحرازه هدفا ومساهمته في فوز فريقه يوفنتوس أمام روما بالدوري الإيطالي.

وسجل رونالدو هدف التقدم لفريقه، وفاز اليوفي بنتيجة 2-0 على ذئاب العاصمة، بمنافسات الجولة الـ 21 لبطولة الدورى الإيطالى.

ونشر رونالدو صورة له من المباراة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواص الإجتماعى «إنستجرام»، وكتب: «سعيد للتسجيل ومساعدة الفريق ضد خصم قوي، 3 نقاط مهمة، أحسنتم يا شباب، معا للنهاية».

ورفع يوفنتوس إلى النقطة 42 في المركز الثالث، وأصبح روما في المركز الرابع بعد توقف رصيده عند 40 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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