شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو بعد فوز يوفنتوس على روما: «أحسنتم يا شباب.. معا للنهاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب النجم كريستيانو رونالدو، عن سعادته بإحرازه هدفا ومساهمته في فوز فريقه يوفنتوس أمام روما بالدوري الإيطالي.

وسجل رونالدو هدف التقدم لفريقه، وفاز اليوفي بنتيجة 2-0 على ذئاب العاصمة، بمنافسات الجولة الـ 21 لبطولة الدورى الإيطالى.

ونشر رونالدو صورة له من المباراة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواص الإجتماعى «إنستجرام»، وكتب: «سعيد للتسجيل ومساعدة الفريق ضد خصم قوي، 3 نقاط مهمة، أحسنتم يا شباب، معا للنهاية».

ورفع يوفنتوس إلى النقطة 42 في المركز الثالث، وأصبح روما في المركز الرابع بعد توقف رصيده عند 40 نقطة.