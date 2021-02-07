شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: حققنا انتصارًا مهمًا ويجب التحلي بالصبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، سعادته بالانتصار بنتيجة 2-1 خلال مواجهة هويسكا، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الليجا.

وقال زيدان: «حققنا انتصارا مهما للغاية، ولعبنا بشخصيتنا، وكان من المهم أن ننتصر ونحصد النقاط شيئا فشيئا، في الشوط الأول لم نكن نلعب بأريحية، وبعد مرور 20 دقيقة أصبحت الأمور أفضل، ونريد اللعب بسعادة، لكن يجب التحلي بالصبر».

وعن مستوى أسينسيو، قال: «لقد تعرض لإصابة طويلة، ونحن سعداء بما يقدمه، ونأمل أن يستمر في اللعب بهذا المستوى لفترة طويلة، الشخصية التي أظهرناها كانت مهمة، واعتقدنا دائما أننا قادرون على تغيير المباراة، وهي نتيجة مهمة أن تعود وتنتصر بعد التأخر بهدف».

وعن إصابة راموس، كشف: «الجراحة كانت أمرا مهما جدا بالنسبة له، لأنه كان على حافة الهاوية، ومن الغد سيبدأ التعافي».