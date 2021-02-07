شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي: نيمار جعلني أفضل في الملعب.. والانسجام بيننا رائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بزميله في الفريق، نيمار دا سيلفا، مؤكدا أنه ليس مجرد لاعب استعراضي وله دور مهم في الفريق.

وقال مبابي لمجلة «فرانس فوتبول»: «نيمار يتقن كل شيء، فهو أفضل من الجميع، عندما انضم إلى باريس كان في قمة مستواه، ولا أتفق ما يقال عنه أحيانا، هو ليس مجرد لاعب يستعرض مهاراته عندما يتقدم فريقه بخمسة أهداف، بل يعرف تماما كيف يكون فعالا ومؤثرا عندما تشير النتيجة إلى التعادل السلبي، لقد كان خطيرا للغاية قبل إصابته الأولى في كاحل القدم، نيمار يستمع إلى، لأنه يدرك تماما أنني لا أتحدث إليه لتعليمه شيء ما، ليس لدي ما أعلمه بي، لقد تجنبت الحديث عن كرة القدم، بل تطرقنا إلى الأجواء العامة والجماهير والمنافسين وبطولة الدوري».

وواصل: «وجدت صعوبة في البداية، لأنني لم أكن أتحدث الإنجليزية أو الإسبانية، وكنت بحاجة لشخص آخر ليلعب دور المترجم، وأصبحت الأمور أكثر سهولة بعد بضعة أشهر، بمجرد أن تعلمت الإنجليزية، كما أجيد اللغة الإسبانية في الوقت الحالي».

وأضاف: «انسجمت بشكل كبير مع نيمار، والآن لا نتحدث كثيرا ف الملعب، بل نتحدث عندما نلاحظ ثغرة أو نقطة ضعف في المنافسة، أو عندما يتراجع عن شيء ما عكس المتفق عليه، عندما أحاول لفت نظر نيمار لأمر ما، أحاول أن يكون الأمر بيننا لتفادي المشاكل وإثارة الجدل في وسائل الإعلام، عندما يركز مع أي لاعب يواجهه، لا يعني ذلك أنه لا يرى زملاءه، بل يعرف تمركز كل لاعب، لكنه يحب أحيانا أن يمرح قليلا مع المنافسين قبل تمرير الكرة، لكنه يكون فعالا في الوقت المناسب، وعندما تكون المباراة في المتناول، والفريق متقدم بستة أهداف، يرغب في إظهار بعض مهاراته، وإذا وجدته يقف بالكرة بالقرب من الراية الركنية، فلا تذهب إليه، لأنه لن يمرر الكرة».

وكشف: «نيمار وسان جيرمان جعلاني لاعبا أفضل، في موناكو كنا نعتمد على الضغط والهجمات المرتدة بشكل يشبه كثيرا طريقة لعب المنتخب الفرنسي، أما في باريس تعلمت كيف ألعب ضد فريق يترك لك الاستحواذ، ويتكتل دفاعيا أمام مرماه، نيمار يجيد التعامل مع هذه التكتلات، بفضل نيمار تطورت قدراتي، لأنه يحب الاعتماد على المهاجمين الآخرين بالفريق لكسر هذه التكتلات من خلال اللعب بلمسة أو لمستين، وتغيير وضعك وتمركزك حسب حالة كل هجمة».