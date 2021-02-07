شكرا لقرائتكم خبر عن بونوتشى: أظهرنا روحنا الحقيقية أمام روما.. وإصابتى بسيطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس، أن فريقه أظهر روحه الحقيقية في مباراة روما، بعد الفوز بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة 21 للدوري الإيطالي، على ملعبه «آليانز ستاديوم».

وقال بونوتشي لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «هذه هي المباريات التي تظهر فيها روح هذه المجموعة، كنا نعلم أن روما سيحتفظ بالكرة ويحاول الانتشار والتحرك كثيرا، كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة وكنا بحاجة إلى روح التضحية لامتصاص الضغط، ثم نضرب ضربتنا في الوقت المناسب».

وعن الخسارة امام إنتر ميلان، قال: «أعتقد في مباراة إنتر كان ذلك أسوأ أداء ممكن لنا، قدم الرجال ردهم خلال مباراة روما، وكذلك فعل المدرب من خلال توحيد الفريق وتجاهل التعليقات الخارجية، الثروة العظيمة التي كانت لدينا هي أننا كنا قادرين على العودة فورا إلى أرض الملعب بعد أيام قليلة من ذلك، حيث يمكننا وضع كل شيء خلفنا والعودة إلى المسار الصحيح».

أصيب بونوتشي بمشكلة عضلية، لكنه أكد الأمور بخير، وقال: «لقد شعرت بهذه الآلام من قبل، إنه ليس شيئا خطيرا، ولكن بما أنه لا يزال لدينا تبديلات متبقية، اعتقدت أنه من الأفضل أن يتم استبدالي».