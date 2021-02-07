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إبراهيم نورالدين حكمًا لمواجهة الزمالك أمام الاتحاد السكندري

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة المباريات المقرر إقامتها غدا، الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز المصري.

وجاءت اختيارات اللجنة كالتالي:

وادي دجلة ضد غزل المحلة: 2.30 عصرا، استاد السلام، الحكم محمود بسيوني، ويعاونه أحمد ساهر وطارق مصطفى، ومحمد السيد سليمان حكما رابعا، وحكم الفيديو محمد عادل ويساعده عمرو عايد.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري: 7.30 مساء، استاد القاهرة، الحكم إبراهيم نورالدين، ويعاونه هاني خيري ومصطفى عطية، وهشام الفلال حكما رابعا، وحكم الفيديو محمد أبوخاطر ويساعده حمادة القلاوي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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