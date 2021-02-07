شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نورالدين حكمًا لمواجهة الزمالك أمام الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة المباريات المقرر إقامتها غدا، الأحد، ضمن منافسات الدوري الممتاز المصري.

وجاءت اختيارات اللجنة كالتالي:

وادي دجلة ضد غزل المحلة: 2.30 عصرا، استاد السلام، الحكم محمود بسيوني، ويعاونه أحمد ساهر وطارق مصطفى، ومحمد السيد سليمان حكما رابعا، وحكم الفيديو محمد عادل ويساعده عمرو عايد.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري: 7.30 مساء، استاد القاهرة، الحكم إبراهيم نورالدين، ويعاونه هاني خيري ومصطفى عطية، وهشام الفلال حكما رابعا، وحكم الفيديو محمد أبوخاطر ويساعده حمادة القلاوي.