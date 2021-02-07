شكرا لقرائتكم خبر عن فاران: الفوز على هويسكا سيعيد الثقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، عن سعادته بالانتصار بنتيجة 2-1 خلال مواجهة هويسكا، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 22 من الليجا.

وسجل فاران هدفي الميرنجي في الدقيقة 55 والدقيقة 84، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وقال فاران: «لقد بذلنا أقصى ما لدينا في المباراة، ورغم الصعوبة لم نستسلم، وحين ضغط هويسكا علينا كنا نعاني، إنه انتصار مهم للغاية، لتغيير الديناميكيات واستعادة الثقة، فحين نخسر نعيش لحظات صعبة، لكن يجب أن يكون لديك الشخصية وأن تؤمن حتى النهاية كما فعلنا».

وعن الإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق مؤخرا، قال: «إنها لحظات صعبة، لكن علينا تقبلها، وسنقاتل كما هو الحال دائما ونحاول إنهاء الموسم بشكل جيد».