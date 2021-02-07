شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من فاتح تريم على تألق مصطفى محمد مع جالاتا سراي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى فاتح تريم، المدير الفني لنادي جالاتا سراي، على لاعبه مصطفى محمد مهاجم الفريق، بعدما سجل هدف الفوز في لقاء الديربي ضد فنربخشة، مساء اليوم، السبت بالدوري التركي.

وقال تريم، في تصريحات نقلتها صحيفة «hurriyet» التركية، إن ما يفعله مصطفى محمد ليس سهلا على الإطلاق، مشيدا بأداء لاعبه في لقاء الديربي.

وأضاف: «لعب مصطفى محمد مباراة اليوم بجانب نصف المباراة الماضية ضد إسطنبول باشاك شهير، وسجل هدفين وهو أمر ليس سهلاً.. مصطفى محمد يلعب لأول مرة في بلد آخر خارج مصر».

وتابع: «الأمر ليس سهلاً، لقد تكيف مع الأجواء بشكل مثالي وأسرع من المتوقع، وأعتقد أنه سيقدم أداءً جيدا للغاية وسيغلق فجوة مهمة بالنسبة للفريق».

من جانبه، قال إيرول بولوت، مدرب فنربخشة، في تصريحات نقلتها نفس الصحيفة، إن فريقه خسر بهدف من لعبة واحدة وبتسديدة أشبه بالبلياردو من مصطفى محمد.

وأكد أن فريقه لعب بشكل منظم وقدم مباراة قوية هجومياً، لكنه خسر بهدف من لعبة واحدة.