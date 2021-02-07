شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو: لم نستطع مهاجمة روما بشكل كامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أندريا بيرلو، المدير الفني لفريق يوفنتوس، أن فريقه اعتمد على الدفاع بشكل جيد في المقام الأول أمام روما، في المباراة التي انتهت بفوز اليوفي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «لقد استعدينا بشكل جيد لمثل هذا النوع من المباريات، نعرف أن روما يلعب كرة قدم جيدة، لذلك اعتمدنا على الدفاع الجيد واللعب على الكرات المرتدة، كان دفاعنا جيدا، وكانت هذه هي الخطة التي اتبعناها، لأنه لم يكن من السهل فتح الملعب والهجوم الكامل أمام رومان لقد وجدنا الحماس وكنا أكثر صلابة، وطريقتنا الدفاعية أصبحت أكثر صلابة الآن، لأننا تعلمنا من الأخطاء التي ارتكبت في الماضي».

وأضاف: «كيليني في حالة جيدة ونأمل أن يستمر على هذا الأداء، هذه المجموعة متواضعة، وتعرف متى يحين وقت الهجوم والانتشار بدون الكرة ومتى نحتاج لمساعدة الجميع، والأبطال الكبار يفعلون ذلك وهذا عنصر حاسم، تعلمت أن المباريات ليست متشابهة، خاصة في دوري تكتيكي للغاية كما هو الحال في إيطاليا، لذلك تحتاج لبدائل مختلفة، وإلا فإن المنافسين يمكنهم قراءتك بسهولة».