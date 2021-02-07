شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتخطى المقاولون العرب بهدف نظيف وينفرد بالمركز الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمود ناجي حكمًا للساحة، ويعاونه أحمد صالح وإكرامي سالم، ومحمد العتباني حكما رابعا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم الدولي جهاد جريشة بمعاونة من زميله عمرو رمضان.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف، وبعدها أحرز عمر كمال عبدالواحد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني، بعدما تلقى تمريرة أوستين أموتو لينفرد بمحمود أبوالسعود، حارس المقاولون ويراوغه بهدوء ثم يضع الكرة محرزًا هدف اللقاء الوحيد وهدف حصد النقاط الثلاث لأبناء المدينة الباسلة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة العشرين يحتل بها المركز الثالث منفردًا، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة الحادية عشرة يحتل بها المركز الثالث عشر.