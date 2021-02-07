شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير إسباني يكشف سبب خضوع سيرجيو راموس لجراحة الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديفينسا سينترال» الإسباني، عن سبب تدهور إصابة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، وحاجته إلى تدخل جراحي.

وأعلن ريال مدريد رسميا، منذ ساعات قليلة، خضوع راموس لعملية جراحية في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى، ومن المتوقع غيابه لمدة تتراوح ما بين 6 و7 أسابيع.

وقال الموقع الإسباني إن راموس هو السبب في تفاقم إصابته بهذا الشكل، لأنه كان يعلم بوجود مشكلة في الركبة منذ يوم 11 يناير الماضي، ونصحه الأطباء في النادي بالخضوع لعملية جراحية من أجل التعافي، لكنه رفض وفضل التدرب والتعافي الطبيعي دون الخضوع لجراحة.

وأضاف التقرير أنه بعد مرور ما يقرب من شهر من مرحلة التعافي وغيابه عن 4 مباريات لريال مدريد، عاد راموس إلى التدريبات، لكن بعد يومين فقط من المران مع زملائه، شعر بتجدد الآلام مرة أخرى في ركبته.

وأثبتت الفحوصات التي أجراها راموس، خلال الساعات الماضية، ضرورة التدخل الجراحي، من أجل التخلص من آلام الركبة، وبذلك يتأكد غياب راموس عن مواجهتي أتالانتا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.