شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» يتسبب فى أزمة لـ«الننى» مع جماهير أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تورط محمد النني، لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، في أزمة جماهيرية مع مشجعي ناديه، عقب خسارة فريقه أمام أستون فيلا، بهدف دون رد اليوم السبت، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر النني صورة له في ملعب «فيلا بارك»، عقب اللقاء بجوار مواطنه محمود حسن «تريزيجيه» نجم أستون فيلا وكتب عبر «تويتر»: «من الرائع أن أراك دائماً يا أخي».

ورد عليه تريزيجيه قائلاً: «أنت أخي بالفعل».

صورة النني مع تريزيجيه جعلته في مرمى الانتقادات من جانب جماهير أرسنال، التي هاجمت اللاعب في التعليقات وطالبته بحذف الصورة وعدم استفزاز الجماهير بالتصوير مع نجم أستون فيلا عقب هذه الخسارة المريرة.

وجلس النني على مقاعد البدلاء في لقاء أرسنال ضد أستون فيلا، كما شارك تريزيجيه بديلاً في الدقيقة 66، بينما جلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.