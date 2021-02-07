شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة حمراء لـ «سوتشيك» في تعادل سلبي بين وست هام وفولهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طرد توماش سوتشيك لاعب وسط وست هام في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال تعادل سلبي مع مضيفه فولهام المهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، اليوم السبت.

وطرد الحكم مايك دين لاعب الوسط بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب اعتداء سوتشيك بالمرفق على ألكسندر ميتروفيتش عند حافة منطقة الجزاء قبل ركلة حرة.

واستمر فولهام، الذي سيطر على معظم فترات المباراة، في المركز 18 برصيد 15 نقطة من 22 مباراة مبتعدا بثماني نقاط عن منطقة الأمان بينما أهدر وست هام فرصة دخول المربع الذهبي ليبقى خامسا برصيد 39 نقطة من 23 مباراة.

ووصل فولهام بقيادة المدرب سكوت باركر إلى مرحلة من الموسم سيحتاج فيها لكل انتصار للبقاء في دوري الأضواء لكن رغم المجهود الكبير لم ينجح في الاستفادة من فرصه.

ولاحت أمام المهاجم ميتروفيتش وإيفان كافاليرو عدة فرص لخطف النقاط الثلاث لأصحاب الضيافة رغم أن وست هام اقترب من هز الشباك بواسطة فلاديمير كوفال الذي سدد ضربة رأس في العارضة بعد الاستراحة.