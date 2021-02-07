شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار لاعب بالرصاص بعد فسخ تعاقده مع ناديه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت كرة القدم الأرجنتينية، صدمة جديدة بسبب خبر انتحار لاعب نادي جودوي كروز، الأوروجوياني سانتياجو جارسيا، بسبب الضغط النفسي الذي عاشه وأثر على حياته في الأيام الماضية.

وأكدت تقارير صحفية أرجنتينية أن اللاعب الملقب بـ «مورو» انتحر برصاصة في رأسه، ويأتي هذا الحادث المُفجع بعد أيام من فسخ عقده مع النادي الذي يعتبر هدافه التاريخي حتى الآن برصيد 51 هدفاً.

وقالت السلطات الأرجنتينية إن رجال الأمن سارعوا إلى شقة اللاعب الأوروجوياني في مدينة ميندوزا، بعد سماع صوت إطلاق النار، حيث وُجد ميتاً وبجانبه مسدسه، ما زاد من وقع الصدمة على مشجعي النادي الأكثر شهرة في غرب الأرجنتين.

ورغم استنجاده بطبيب نفسي لعلاجه في حصص متتالية، إلا أن لاعب جودوي كروز استسلم في النهاية وقرر وضع حدٍ لحياته، تاركاً خلفه عائلته وأصدقاءه، والوسط الرياضي الأرجنتيني الذي تألم قبل نهاية 2020 لوفاة الأسطورة مارادونا.