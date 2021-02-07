راموس يخضع لجراحة ويغيب عن ريال مدريد شهرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أمس خضوع قائده سيرخيو راموس لتدخل جراحي لعلاج مشكلة في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى. وأوضح ريال مدريد أن الجراحة سارت بنجاح وأن المدافع الدولي سيبدأ على الفور عملية التعافي. ولم يحدد ريال مدريد الفترة التي يحتاجها راموس للتعافي لكن وسائل إعلامية رجحت غياب اللاعب لنحو شهرين. ولم يحدد ريال مدريد الفترة التي يحتاجها راموس للتعافي لكن وسائل إعلامية رجحت غياب اللاعب لنحو شهرين. ومن المؤكد غياب راموس عن مباراة ريال مدريد أمام أتالانتا الإيطالي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. كما يغيب راموس عن المباريات أمام خيتافي وبلنسية وبلد الوليد وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد والتشي وسيلتا فيجو وإيبار.

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