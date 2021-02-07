الأهلي يعلن نتائج المسحة الطبية للاعبي الفريق قبل موقعة بايرن ميونخ المرتقبة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، عن نتائج مسحات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.

وقال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مسحات لاعبي الفريق جاءت سلبية، مضيفاً أن لاعبي الأهلي سيسعون لتشريف مصر أمام بايرن ميونخ.

وأضاف مرتجي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن النادي الأهلي هو نادى القرن عن أفريقيا، حيث سيسعى للتأهل لنهائي بطولة كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن الأهلي سبق وأن هزم بايرن ميونخ في سبعينيات القرن الماضي، كما فاز على ريال مدريد.

وتابع مرتجي أن الأهلى لديه لاعبون وجهاز فنى على أعلى مستوى والعالم كله سيشاهد مباراة النادى الأهلى وبايرن ميونخ، مشدداً أن لاعبي الأهلي عليهم اللعب بقوة لكتابة أسمائهم فى التاريخ.

وأكد عضو مجلس إدارة الأهلي أن جميع لاعب يالفريق جاهزون للمباراة، لافتاً إلى أن النادي يسعى لزيادة أعداد الجماهير في مباراة بايرن ميونخ المقبلة، مضيفاً أن مدرجات التالتة شمال خصصت لجماهير الأهلى.

وعن مواجهة الدحيل، قال مرتجي إن الفرق القطري "خاف من تاريخ وإسم النادي الأهلي".

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سلبية المسحة ‏الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق صباح اليوم السبت داخل مقر إقامتها، استعدادًا لمواجهة ‏بايرن ميونيخ الألماني.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ المحدد لها الثامنة مساء بعد غدٍ الاثنين بتوقيت القاهرة ‏في نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏