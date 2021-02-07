شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد "أوسة" فى معسكر مباراة الاتحاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص نجوم الزمالك على الاحتفال وتهنئة محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة، خلال تواجدهم فى معسكر مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها فى السابعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولي.

وهنأ كل من مدحت عبد الهادى مدرب الزمالك، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا ومحمود عبد الرحيم جنش ويوسف أوباما نجوم الفريق، محمد عبد المنصف بعيد ميلاده الـ 44، حيث ولد "أوسة" فى 6 فبراير 1977، ولعب لخمسة أندية بالدورى العام، هى: الزمالك، إنبى، الاتحاد السكندرى، الجونة ووادى دجلة.

وبدأ "أوسة" مسيرته الكروية مع نادى مزارع دينا قبل أن ينتقل لنادى الزمالك عام 1999، ليقضى حارس الأبيض مسيرة طويلة مع النادى استمرت أكثر من 11 عاما.

ويمتلك عبد المنصف مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث شارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، و2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضاً تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

وتوج عبد المنصف مع الزمالك بالعديد من البطولات، حيث حصد لقب الدورى 3 مرات فى المواسم 2000-2001 ، 2002-2003 ، 2003-2004، كما حقق لقب كأس مصر 3 مرات أيضا 2000، 2002 ، 2008، وكأس السوبر المصرى مرتين 2001، 2002، ودورى أبطال إفريقيا مرة عام 2002، والسوبر الإفريقى مرة عام 2003، وكأس الكؤوس الإفريقية 2000، وكأس العالم العربى للأندية 2003، وكأس السوبر المصرى السعودى 2003.

ويعد عبد المنصف أكبر لاعبى دورى موسم 2020-2021، حيث يبلغ "أوسة" من العمر 44 عامًا ، ويخوض موسمه الـ25 في البطولة، كما أنه تخطى حاجز الـ400 مباراة رفقة خمسة فرق.

وحطم الأسطورة محمد عبد المنصف الرقم القياسى الذى سبق وحققه أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم ليفربول الإيطالى السابق، حيث سجل "أوسة" رقما قياسيا جديدا بمشاركته فى 25 موسم متتالى، بمجرد ظهوره فى مواجهة البنك الأهلى فى أولى جولات الموسم الجديد لبطولة الدورى المصرى 2021/2020 ، معززا رقمه كأكثر لاعب شارك فى عدد من مواسم الدورى تاريخيا.

وقال محمد عبد المنصف، إنه ما زال يطمح فى اللعب فى كأس العالم، مضيفا: "دوافعى الآن هى نفس دوافعى عندما بدأت اللعب.. الأمنيات جميلة لكن بدون تعب وإرادة لا تتحقق".

وأضاف فى تصريحات له عقب المباراة: "ضحيت بالكثير لكى ألعب فى الدورى فى 25 موسما متتاليا".