شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب هدافى الدوري المصرى بعد مباريات اليوم السبت تربع أحمد سمير مهاجم طلائع الجيش على القمة برصيد 6 أهداف، بينما جاء رمضان صبحى لاعب بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع أوباما لاعب الزمالك وجون أيبوكا مهاجم إنبي.



ترتيب هدافى الدورى المصرى

وجاء ترتيب هدافى الدوري المصرى بعد مباريات اليوم السبت كالتالي..

أقيمت اليوم السبت 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث التقى المقاولون مع المصرى، وواجه بيراميدز طلائع الجيش، والتقى البنك الأهلي مع الجونة وأسوان مع الإنتاج الحربي.

جاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى:

المقاولون 0 – 1 المصرى

حقق المصري البورسعيدي، فوزا غاليا على خصمه المقاولون العرب، بهدف سجله عمر كمال عبد الواحد، في الدقيقة 47 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة 12 من عمر الدوري المصري الممتاز.

الإنتاج الحربى 1 – 1 أسوان

تعادل الإنتاج الحربي مع أسوان بهدف لكل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد "الأهلي" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري المصري.

بيراميدز 1 – 0 طلائع الجيش

عاد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لنغمة الانتصارات، وحقق الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء الهدف الأول عن طريق المهاجم الأوروجويانى دييجو رولان الذى سجل هدف تقدم بيراميدز فى الدقيقة 76 من ركلة جزاء حصل عليها محمود وادى بعد عرقلته من قبل أحمد علاء، وتلقى الأخير البطاقة الصفراء.

البنك الأهلي 1 – 1 الجونة

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة البنك الأهلى أمام لجونة بالتعادل، والتى جمعتهما باستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.