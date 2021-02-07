شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يقاضى صفحات على فيس بوك أساءت له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رمضان صبحى، لاعب نادى براميدز عن اتخاذ محاميه الإجراءات القانونية ضد بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بسبب ما تحمله من سب وإساءات لفظية وتحريض في حقه.



رمضان صبحى

ونشر رمضان صبحى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة من بوست محاميه، والذى جاء فيه: "يعلن مكتب أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الكابتن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معنونة باسم Seif Eldin Assad Elakhras وصفحة تخاطيف مع شريف وذلك بسبب ما قاما به من سب وإساءات لفظية وتشهير وتحريض في حق اللاعب".

يخضع رمضان صبحى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لبرنامج تأهيل خاص تحت إشراف الجهاز الطبى برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، حيث يجرى اللاعب جلسات علاج طبيعى بعد تعرضه للإصابة بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية، أدى لاستبعاده من مواجهة طلائع الجيش.

رمضان صبحى كان يعانى من الإجهاد فى المباراة الماضية أمام إنبى، حيث لم يشارك اللاعب بصفة أساسية ودخل بديلا فى الشوط الثانى، كما أنه لم يخض عمليات إحماء بسبب شعوره بالإجهاد حينها، قبل أن يتضح إصابته بمزق فى العضلة الخلفية.

ومن المنتظر أن يُحدد الجهاز الطبى موقف رمضان صبحى من السفر مع بعثة بيراميدز إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان فى ذهاب دور الـ 32 التكميلي من كأس الكونفدرالية يوم 14 فبراير الجاري فى أبيدجان، على أن تقام مباراة الإياب على استاد الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.