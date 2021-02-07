7 اخبار رياضية لا تفوتك

بيراميدز يستعيد الانتصارات بفوزه على الطلائع بهدف "رولان" ويدخل المربع الذهبى

عاد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لنغمة الانتصارات، وحقق الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء الهدف الأول عن طريق المهاجم الأوروجويانى دييجو رولان الذى سجل هدف تقدم بيراميدز فى الدقيقة 76 من ركلة جزاء حصل عليها محمود وادى بعد عرقلته من قبل أحمد علاء، وتلقى الأخير البطاقة الصفراء.

صلاح وتريزيجيه يدعمان لاعبي الأهلي قبل مباراة البايرن فى مونديال الأندية