شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفاوض الصقر لتولى منصب مدير الكرة.. ويوڤيتش يطالب بمدرب عام أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلي فتحت قنوات اتصال مع أحمد حسن، كابتن منتخب مصر الأسبق، لتولي منصب مدير الكرة بالدراويش خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة أن الصقر بدأ حياته لاعبا في القلعة الصفراء.

وفي نفس الإطار طلب البوسني دراجان يوڤيتش، المدير الفني الجديد للنادي الاسماعيلي ، من مجلس إدارة النادى الأصفر الاستعانة بمدرب عام أجنبى، ضمن جهازه المعاون المنتظر الاعلان عن تشكيله بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

واستقر مجلس الإسماعيلي على رحيل أحمد العجوز وسعفان الصغير من جهاز يوفيتش مع تعيين أحمد الدهراوي مدربا للحراس.

ويجيد المدرب الجديد للإسماعيلى اكتشاف أفضل العناصر الشابة ومنحها الثقة بجانب إعادة الثقة للاعبين الكبار الغائبين عن مستواهم، وهو ما حدث مع الأنجولى ارى بابل لاعب الإسماعيلى والسابق لفريق أول أغسطس، حيث كان سببا فى استعادة تألقه وخوضه تجارب احتراف فى أوروبا بجانب المهاجم “دالا” الذى تألق تحت إشراف دراجان، وحصد لقب هداف الدورى برصيد 23 هدفا موسم 2016 وانتقاله للاحتراف بجانب بابل ضمن صفوف سبورتنج لشبونة عام 2017، فضلا عن اكتشاف جيرالدو وتوهجه فى الدورى الأنجولى كأكثر اللاعبين صناعة للفرص، ثم انتقاله لصفوف الأهلى بعد تألقه اللافت، وأيضا نجاحه الدائم فى التعامل تحت الضغط الجماهيرى ورغبته الدائمة فى اقناع الجماهير بسياسته التى ينجح فى توصيلها للاعبين بشكل سريع وتظهر بصماته دائما مع الفرق التى تولى تدريبها، والتعامل مع المنافسين بجانب شخصيته القوية القادرة على فرض الانضباط والالتزام والعدل بين لاعبى الفريق.