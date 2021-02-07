شكرا لقرائتكم خبر عن معلق مباراة الأهلي وبايرن ميونخ: مونديال الأندية الحقيقي يبدأ يوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي محمد علي، المذيع بقنوات بى ان سبورتس، أنه سعيد بالتواجد في تعليقه علي مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "الأهلي بطل أفريقيا سوف يواجه بايرن ميونخ بطل أوروبا، وهذه المباراة ستكون البداية الحقيقة لكأس العالم للأندية، وأن هذه المباراة ستكون قوية للغاية".

وأكمل: "البطولة دائما تزداد لمعان وبريق خاص حال تواجد الأهلي في البطولة وتكون الانظار متجهة بشكل كبير نحو البطولة بسبب شعبية الأهلي الذي يتواجد للمرة السادسة في البطولة".

وأردف: "يجب على لاعبي الأهلي الاستمتاع بالمباراة لأنها لن تتكرر كثيرا وهي احتكاك قوي للاعبي الأهلي وستزيدهم خبرات كثيرة دون النظر عن نتيجة المباراة، وكل شيء وارد ومن الممكن أن يحقق الأهلي نتيجة طيبة ويصعد للمباراة النهائية".

واختتم: "مباراة الأهلي وبايرن ميونخ هي بطولة في حد ذاتها وهي بطولة خاصة لجماهير الأهلي الكبيرة والتي سوف تستمتع بمشاهدة المباراة الكبرى أمام بطل أوروبا وأتمني أن تليق المباراة باسم الأهلي ومصر في نهاية المطاف".

وفي سياق متصل، حرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى ومعاونوه على متابعة عدد من المباريات التى خسرها فريق بايرن ميونيخ الألمانى خلال الموسم الحالي، من أجل استكشاف الثغرات التى اعتمد عليها منافسوهم فى إسقاط بطل أوروبا، قبل المباراة التى ستجمعهما الاثنين بنصف نهائى كأس لعالم للأندية.

ويرغب موسيماني فى دراسة منافسه بايرن ميونيخ لمعرفة المشاكل التى يعانى منها الفريق البارفارى خاصة فى الخط الخلفي، باعتبار أن مشكلة البايرن فى خطه الخلفي، فى الوقت الذى يملك فيه خط هجوم شرس للغاية أمام مرمى المنافسين.

ويحاول موسيمانى ومعاونوه جمع المعلومات اللازمة عن بايرن ميونيخ، من حيث طريقة اللعب واللاعبين المرشحين للعب فى مباراة الاثنين وتحركات كل لاعب وطريقة تعامله مع الكرة وقراراته داخل الملعب، وحرصه على مشاهدة لاعبى الأهلى لمنافسيهم فى المراكز الخاصة بهم داخل الملعب.

ويرغب موسيمانى فى تقديم أداء مشرف أمام بطل أوروبا، لعلمه بصعوبة المباراة، نظرا لفارق الإمكانيات وقدرات اللاعبين بين الأهلى وبايرن ميونيخ، ولرغبته فى أن تكون المباراة متوازنة دفاعيا لفريقه.