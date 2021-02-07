شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح وليد سليمان راحة من التدريبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وليد سليمان لاعب الفريق راحة من التدريبات التأهيلية والعلاجية، التي يقوم بها على هامش مران الفريق، الذي يقام بشكل يومي على ملعب جامعة قطر.
واكتفى وليد سليمان بخوض تدريبات بدنية خفيفة صباح اليوم في الجيم داخل مقر إقامة الفريق، بالإضافة إلى خوض تدريبات مائية في إطار البرنامج الموضوع للاعب لتنفيذه من أجل العودة بقوة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
وقطع وليد سليمان شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.
وواصل الأهلي مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها بعد غدٍ الاثنين، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية بهدف نظيف أول من أمس.