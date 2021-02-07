شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبى إنبي قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي سلبية العينة، وذلك قبل مواجهة سموحة المقرر لها الإثنين المقبل على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ومن ناحية أخرى كشف مصدر مسئول بفريق إنبي أن إدارة الفريق البترولى رفضت فكرة صرف مكافآت للاعبين رغم تخطى عقبة بيراميدز في الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري، لافتا إلى أن المنافسة على المربع الذهبي ما زالت مبكرة.

أكدت المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن إدارة الفريق البترولى شكرت اللاعبين على الأداء المميز أمام بيراميدز والفوز عليه رغم امتلاك الأخير مجموعة من اللاعبين المميزين موضحا أن لاعبى الفريق البترولى أدوا ما عليهم في المباراة.

قال المصدر إنه يتمنى مواصلة إنبي للنتائج الإيجابية التي قدمها في مسابقة الدوري هذا الموسم، لافتا إلى أن المنافسة على المربع الذهبي حتى الرمق الأخير سيكون من طموح الفريق البترولى خصوصا بعد احتلاله المركز الخامس حتى الآن.

حقق فريق إنبى الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي انتهت بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز والتي أقيمت على استاد بتروسبورت.

تقدم محمود وادى مهاجم فريق بيراميدز في الدقيقة 6 بمرمى محمود جاد حارس مرمى فريق، بينما تعادل رامى صبرى مدافع الفريق البترولى بالدقيقة 42 بينما احراز المهاجم أوبوكا هدف التقدم لفريق إنبى في الدقيقة 43 وغزز اللاعب أيضا بالهدف الثالث عقب أنطلاق الشوط الثانى بالدقيقة 48، بينما قلص الأوروجوياني دييجو رولان مهاجم فريق بيراميدز الفارق لهدف بالدقيقة 63 .

وبهدة النتيجة يحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز في خمس مباريات وتعادل فى لقاء وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 12 هدف، ولا يزال لديه مبارتان مؤجلتان فيما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 15 نقطة، بعد أن لعب 11 مباريات فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر مبارتين وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكهم 12 هدفا.