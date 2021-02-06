شكرا لقرائتكم خبر ضمك يواصل نزيف النقاط بتعادله مع القادسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمر فريق ضمك في نزيفه النقطي بعد تعادله عصر أمس أمام القادسية بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة بأبها، في إطار مباريات الجولة الـ17 لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان ضمك البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه منصور حمزي في الدقيقة الـ36، وأدرك هداف القادسية حسن العمري هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الـ42 مسجلا هدفه العاشر في الدوري كأعلى رقم للاعب سعودي في دوري المحترفين.

ونجح البديل وليد الشنقيطي في تعزيز حضور فريقه برأسية في الدقيقة الـ85، قبل أن يعدل الأرجنتيني زيلايا نتيجة فريقه ضمك في الدقيقة الـ88، ليعكس الأداء المفتوح والهجوم المتبادل الذي برز جليا في الدقائق العشر الأخيرة من عمر اللقاء، الذي شهد إلغاء هدف لضمك من قدم زيلايا من قبل حكم اللقاء محمد القرني، بعد الرجوع لتقنية الـVAR في الدقيقة الـ62.

ومنحت نتيجة اللقاء ضمك النقطة الـ13 دون تغير في مركزه الـ15 (ما قبل الأخير في سلم ترتيب فرق الدوري)، والقادسية النقطة الـ22، وضعته في المركز التاسع.

وشهد اللقاء عودة حارس ضمك مصطفى زغبة الذي أعيد قيد اسمه من جديد بعد أن تقرر الاستغناء عنه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي تغلق منتصف الليل اليوم.