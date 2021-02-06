شكرا لقرائتكم خبر ضمك يواصل نزيف النقاط بتعادله مع القادسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونجح البديل وليد الشنقيطي في تعزيز حضور فريقه برأسية في الدقيقة الـ85، قبل أن يعدل الأرجنتيني زيلايا نتيجة فريقه ضمك في الدقيقة الـ88، ليعكس الأداء المفتوح والهجوم المتبادل الذي برز جليا في الدقائق العشر الأخيرة من عمر اللقاء، الذي شهد إلغاء هدف لضمك من قدم زيلايا من قبل حكم اللقاء محمد القرني، بعد الرجوع لتقنية الـVAR في الدقيقة الـ62.ومنحت نتيجة اللقاء ضمك النقطة الـ13 دون تغير في مركزه الـ15 (ما قبل الأخير في سلم ترتيب فرق الدوري)، والقادسية النقطة الـ22، وضعته في المركز التاسع.
وشهد اللقاء عودة حارس ضمك مصطفى زغبة الذي أعيد قيد اسمه من جديد بعد أن تقرر الاستغناء عنه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية التي تغلق منتصف الليل اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر ضمك يواصل نزيف النقاط بتعادله مع القادسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.