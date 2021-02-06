الشباب بالصدارة «ما أروعه» هزم الرائد بـ«الأربعة»

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ونجح الشباب في إنهاء الشوط الأول بثلاثية نظيفة، كنتيجة منطقية للأسلوب الذي بدأه المدير الفني للرائد بيسنيك هاسي الذي لعب بطريقة مفتوحة أمام أفضل فرق الدوري وأقواها في الوقت الراهن، دون أن وجود محوري دفاع يعوض غياب الكاميروني الدولي المصاب أرنود ديجوم، حيث أشرك عبدالله المقرن صاحب النزعة الهجومية.وفي الشوط الثاني تحول أسلوب لعب الرائد من 3ــ 5 ــ 1 إلى 4 ــ 4 ــ 2 بخروج عقيل بلغيث ودخول منصور الحربي، ونجح في الوصول إلى مرمى زيد البواردي، وخلق العديد من الفرص المهيأة للتسجيل بعد هدف الرائد الوحيد، بعد قراءة متأخرة لبيسنيك هاسي لأوراق المباراة، وشهد هذا الشوط إخراج فابيو مارتنيز ومحمد سالم وجوانكا وشراحيلي بهدف إراحتهم وتفادي الحصول على البطاقات الملونة قبل مواجهة النصر في الجولة المقبلة.
كيف تصدر الشباب؟
- الرغبة الجامحة في التربع على عرش الدوري.
- الأدوار الثلاثية المتنوعة بين بانيجا وفابيومارتنيز وعبدالله الحمدان.
- قيادة اللعب وتنظيمه من الخلف من قبل قائد الفريق بانيجا ولا سيما في أغلب فترات الشوط الثاني.
- تقارب خطوط الفريق ولا سيما الدفاع، وتضييق المساحات على لاعبي الرائد.
- سجل مهاجم فريق الشباب عبدالله الحمدان آخر مشاركاته مع فريقه بعد اتفاق إدارة ناديه مع الهلال لشراء المدة المتبقية من عقده الاحترافي
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