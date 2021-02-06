شكرا لقرائتكم خبر الشباب بالصدارة «ما أروعه» هزم الرائد بـ«الأربعة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتلى فريق الشباب الكروي الأول صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الأولى بـ 35 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف الأهلي بعد تغلبه على الرائد (4 /1) سجلت عن طريق بانيجا (ضربة جزاء) في الدقيقة الـ 18، وجوانكا في الدقيقتين الـ(25، 73)، وفابيو مارتنيز (45+2)، وسجل للرائد كريم البركاوي في الدقيقة الـ (48)، في اللقاء الذي لعب على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض. فيما بقي الرائد برصيده السابق 19 نقطة معرضا نفسه لخطر الهبوط في المركز الـ 12.

ونجح الشباب في إنهاء الشوط الأول بثلاثية نظيفة، كنتيجة منطقية للأسلوب الذي بدأه المدير الفني للرائد بيسنيك هاسي الذي لعب بطريقة مفتوحة أمام أفضل فرق الدوري وأقواها في الوقت الراهن، دون أن وجود محوري دفاع يعوض غياب الكاميروني الدولي المصاب أرنود ديجوم، حيث أشرك عبدالله المقرن صاحب النزعة الهجومية.

وفي الشوط الثاني تحول أسلوب لعب الرائد من 3ــ 5 ــ 1 إلى 4 ــ 4 ــ 2 بخروج عقيل بلغيث ودخول منصور الحربي، ونجح في الوصول إلى مرمى زيد البواردي، وخلق العديد من الفرص المهيأة للتسجيل بعد هدف الرائد الوحيد، بعد قراءة متأخرة لبيسنيك هاسي لأوراق المباراة، وشهد هذا الشوط إخراج فابيو مارتنيز ومحمد سالم وجوانكا وشراحيلي بهدف إراحتهم وتفادي الحصول على البطاقات الملونة قبل مواجهة النصر في الجولة المقبلة.

كيف تصدر الشباب؟