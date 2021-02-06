اختتام منافسات البطولة الدولية للجولف اليوم

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وتأتي استضافة هذه البطولة ضمن خطط الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية، التي تدعم التنمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوج اليوم، محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية ياسر الرميان الفائزين بنهائي البطولة السعودية الدولية للجولف 2021م بنسختها الثالثة، وذلك بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على ملعب ونادي الجولف رويال جرينز.وتأتي استضافة هذه البطولة ضمن خطط الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية، التي تدعم التنمية الرياضية للجولف بالمملكة، وتهدف إلى تطوير منظومة الجولف للوصول إلى شرائح المجتمع كافة من خلال استراتيجية الجولف الوطنية المستدامة والتي تضمنت ثلاث أجندات هي: الأجندة الخضراء التي تهدف إلى دعم البيئة السعودية، والأجندة الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، والأجندة الاجتماعية الرامية إلى توفير الفرص الوظيفية لأبناء المجتمع السعودي.

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