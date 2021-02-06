شكرا لقرائتكم خبر كاريلي يؤكد التزامه بعقده مع الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​نفى المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد فابيو كاريلي تلقيه عرضا من نادي فلومينينسي البرازيلي، مؤكدا أنه اطلع على هذه الأخبار في الصحف لكن لم يصله أي شيء من هذا القبيل.

وأشار كاريلي لموقع قول العالمي، أنه سعيد بالعمل في نادي الاتحاد، مشيدا بالإمكانات التي يمتلكها الفريق، مبينا أن عقده الاحترافي ممتد حتى يونيو 2021 وسيلتزم بعقده، مشيدا بما تحقق خلال الفترة الماضية تحت قيادته ومن ذلك عدم خسارة الفريق خلال 14 مباراة في مختلف المسابقات خلال الأشهر الماضية.

وتابع كاريلي: نحن الآن في مركز جيد في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أننا في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، إضافة لتجاوز الفريق دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

من جهة أخرى يعاود لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مساء اليوم تدريباتهم بعد منحهم راحة يوم أمس، وسيبدأ الفريق غدا استعداداته الفعلية لمواجهة الأهلي التي ستقام الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري.