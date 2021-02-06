الأهلي ينافس على لقب الدوري بأهداف قاتلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي منافسته على صدارة الدوري بفوزه أمام الوحدة برباعية مقابل هدفين بأهداف جاءت في الوقت القاتل من زمن اللقاء، كما علقت إدارة النادي انتقال اللاعب سعيد المولد للتعاون، في حين وعدت اللاعبين بتسلم كافة المتأخرات قبل لقاء الديربي المقبل.

واستطاع الأهلي حسم عدد من مواجهاته ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في الوقت بدل الضائع، حيث سجل مهاجمو الأهلي في ثلاثة لقاءات في الوقت القاتل ليخرج الفريق بالنقاط كاملة مستمراً في المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وكان لقاء الوحدة مساء أمس الأول أحد اللقاءات التي استطاع الأهلي خلالها تسجيل هدف الفوز بعد الدقيقة الـ 90 عندما، حيث استطاع المحترف الروماني ميتريتا تسجيل الهدف الثالث للأهلي بعدما كانت النتيجة تعادلية بهدفين لكل منهما قبل أن يعود ميتريتا ويصنع الهدف الرابع لزميله السومة ليحقق الأهلي فوزاً قاتلاً في الدقائق الأخيرة معمقاً جراح الوحدة.

وسبق أن حقق الأهلي الفوز بهذه الطريقة القاتلة عندما تغلب على الرائد بهدف عمر السومة عند الدقيقة 92، كما خطف النقاط الثلاث أمام الاتفاق بذات الطريقة عندما سجل سلطان مندش هدف الفوز عند الدقيقة 94 بعد دقيقة واحدة من هدف التعادل للاتفاق.

أهداف قاتلة للأهلي:

هدف عمر السومة أمام الرائد عند الدقيقة 92.

هدف سلطان مندش أمام الاتفاق عند الدقيقة 94.

هدف ميتريتا أمام الوحدة عند الدقيقة 91.

هدف عمر السومة أمام الوحدة عند الدقيقة 93.

منع انتقال سعيد المولد

وافق اللاعب سعيد المولد على التنازل عن 50% من مستحقاته المتأخرة والتي تبلغ 3 ملايين ريال مقابل موافقة إدارة النادي على مغادرته بعد اتفاقه مع نادي التعاون للانتقال إليه خلال الفترة الشتوية والتي تنتهي مساء اليوم، وبعد أن تم الاتفاق على كافة الأمور تفاجأ اللاعب ووكيل أعماله باعتذار نادي التعاون عن إتمام الصفقة والسبب يعود لتراجع إدارة الأهلي عن الموافقة على إتمام الصفقة على الرغم من تنازل المولد عن جزء من مستحقاته.

يذكر أن إدارة الأهلي وخلال فترة الانتقالات الصيفية أسقطت اسم سعيد المولد من قائمة الفريق دون علمه مما جعل المولد يبتعد عن المشاركة مع الأهلي خلال الفترة الماضية.

ويعتبر المولد لاعبا حرا يستطيع التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه كونه دخل الفترة الحرة قبل أكثر من شهر.

تأخير الرواتب والمكافآت

وعدت إدارة النادي الأهلي لاعبي الفريق الكروي الأول بدفع الرواتب المتأخرة والتي وصلت إلى 3 أشهر، كما وعدت أيضا بدفع المكافآت المتأخرة والتي بلغت أربعة لقاءات ماضية على أن يتم سداد كافة المتأخرات حسب مصادر «مكة» خلال هذا الأسبوع وقبل لقاء الديربي الخميس المقبل ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.