بطولة ألمانيا: ثلاثية لايبزيغ في شالكه تقلص الفارق مع بايرن ميونيخ

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ميونخ: أعاد الوصيف لايبزيغ الفارق بينه وبين المتصدر بايرن ميونيخ إلى 7 نقاط بفوزه على مضيفه شالكه 3-صفر السبت، ضمن منافسات المرحلة 20 من الدوري الالماني لكرة القدم.

وكان النادي البافاري فاز على هرتا برلين بهدف نظيف الجمعة، رافعا رصيده في الصدارة إلى 48 نقطة في مباراته المحلية الاخيرة قبل استحقاقه الدولي في قطر حيث توجه للمشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية ضمن مسعاه لتحقيق سداسية تاريخية.

ويدين لايبزيغ بالنقاط الثلاث الى مدافعه الفرنسي نوردي موكيلي (45+3) ووسطه النمسوي مارسيل سابيتزر (73)، والمجري فيلموس "ويلي" أوربان (87).

وحقق الوصيف فوزه الثالث تواليا في مختلف المسابقات، رافعا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني.

في المقابل، لم يحصد شالكه سوى 8 نقاط منذ بداية الموسم وهو يتذيل الترتيب، كما لم يذق طعم الفوز في مبارياته الست الاخيرة، اذ تعادل مرة وخسر في خمس، علما أن فوزه الاخير يعود إلى المرحلة 15 على هوفنهايم 4-صفر.

وتعج عيادة الفريق "الأزرق" بالمصابين مع غياب 8 لاعبين عن مباراة اليوم، أبرزهم العائد الهداف الهولندي كلاس-يان هانتيلار.

على ملعب غيلزينكيرشين، بدأ وصيف الدوري المباراة ضاغطا وسيطر على وسط الملعب مهددا مرمى المضيف بعد 5 دقائق من صافرة البداية عبر لاعب الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو داخل منطقة الجزاء فسدد كرة بينية صدها الاسباني عمر ماسكاريل غونزاليس.

وتألق نكونكو مجددا ولكن هذه المرة بدور المرر اذ لعب كرة ثابتة وصلت إلى المدافع الفرنسي دايو أوبيماكينو، حولها بدوره إلى داخل المنطقة ومنهاإلى الاسباني داني أولمو الذي سدد كرة قوية أبعدها الحارس رالف فاهرمان إلى ركنية (13)، ليعود نكونكو الى الواجهة بتسديدة بينية اصطدمت بماسكاريل ومرت بجانب المرمى (25).

استثمر لايبزيغ استحواذه على الكرة في الشوط الاول (57 بالمئة) بعد تمريرة من نكونكو حولها مواطنه المدافع موكيلي رأسية قوية إلى يمين الحارس فاهرمان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (45+3).

في الشوط الثاني حال مدافع شالكه شكودران مصطفي دون تعميق جراح فريقه بانقاذه امام المرمى تسديدة أولمو (50).

وفي وقت اعتقد شالكه انه ادرك التعادل بكرة لم تصل الى الشباك لمهاجمه الأميركي ماثيو هوب (63)، سجل الضيف هدفه الثاني عبر سابيتزر (74)، ليرفع الاخير رصيده إلى 4 أهداف في "البوندسليغا" هذا الموسم.

واختتم المدافع أوربان المهرجان التهيديفي بعد كرة من ركلة ركنية ارتقى لها فوق الجميع ووجه رأسية في شباك فاهرمان (87).

- دورتموند يسقط مجددا -

في مباريات أخرى، ألحق فرايبورغ في عقر داره الخسارة الثالثة ببوروسيا دورتموند في الدوري في اربع مباريات بفوزه عليه 2-1، سجلهما الكوري الجنوبي وو-يونغ جيونغ (49) والفرنسي جوناثان شميد (52)، فيما سجل للخاسر الكاميروني يوسوفا موكوكو.

وبعد سقوطه في مباراتين تواليًا في الدوري، عاد دورتموند الى سكة الانتصارات من بوابة أوغسبورغ 3-1 الاسبوع الفائت وثم فاز على بادربورن من الدرجة الثانية 3-2 في الكأس المحلية قبل ان يعود الى دوامة الهزائم اليوم.

واستعاد باير ليفركوزن نغمة الانتصارات بفوزه العريض على شتوتغارت 5-2، سجل للفائز لاعب الوسط كيريم ديميرباي هدفين (18 و31) والمهاجم الجامايكي ليون بايلي (56) وفلوريان فيرنز (68) وديماراي غواي (84).

فيما سجل هدفي الخاسر البديل المهاجم النمسوي ساسا كالادزيتش (50 و77).

وهو الفوز الأوّل لليفركوزن بعد 3 هزائم متتالية في مختلف المسابقات، منها خساراتان في الدوري أمام فولسبورغ 1-صفر ولايبزيغ بالنتيجة ذاتها.

وفاز ماينتس على أونيون برلين بهدف نظيف، وأوغسبورغ على فولفسبورغ بالنتيجة 2-2فر.

ويلعب لاحقا بوروسيا مونشنغلادباخ مع كولن، فيما تختتم المرحلة الأحد بلقاءي هوفنهايم مع أينتراخت فرانكفورت وأرمينيا بيليفيلد مع فيردر بريمن.