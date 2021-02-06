بطولة فرنسا: شكوك حول مشاركة نيمار ضد مرسيليا

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باريس: يحوم الشك حول مشاركة النجم البرازيلي نيمار مع فريقه باريس سان جرمان في قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم الاحد ضد مرسيليا، بسبب التهاب معوي بحسب ما أعلن حامل لقب الدوري السبت.

ويخوض سان جرمان في ملعب فيلودروم اللقاء المئة ضد مرسيليا، في وقت يتنافس فيه على الصدارة مع ليون وليل.

قال الفريق المملوك قطريا "لم يتمكن نيمار من التدرّب هذا الصباح بسبب التهاب في المعدة، سيتم تقييم حالته في الساعات المقبلة".

لكن مدربه الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قال "يعاني نيمار من التهاب في المعدة، على غرار الكثير من الناس. سنقيّم حالته غداً ونتمنى تعافيه للتواجد في التشكيلة".

ويغيب عن سان جرمان حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس بسبب مشكلة في العضلة المقرّبة في فخذه.

وتعافى لاعب الوسط الدفاعي الايطالي ماركو فيراتي من فيروس كورونا، فيما لا يزال لاعب الوسط الاخر الاسباني أندر هيريرا غائباً.