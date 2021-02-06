بطولة إسبانيا: راموس يخضع لجراحة ناجحة في ركبته

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مدريد: يواجه قلب دفاع ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس خطر الغياب عن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد أتالانتا الإيطالي، بعد إعلان ناديه السبت عن خضوعه لجراحة في ركبته.

قال ريال مدريد في بيان "خضع قائدنا سيرخيو راموس لجراحة ناجحة اليوم في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى".

ويتوقع أن يغيب راموس بين ستة وثمانية أسابيع بحسب الصحف المحلية، ما يعني انه سيبتعد عن مبارتي فريقه في دوري الابطال في 24 شباط/فبراير و16 اذار/مارس، ليشكل ضربة قوية لتشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويأمل زيدان أن يعود لاعبه إلى ربع نهائي محتمل في نيسان/ابريل بالاضافة الى الكلاسيكو المحلي ضد برشلونة في 11 نيسان/ابريل.

ولم يلعب راموس (35 عاما) منذ 14 كانون الثاني/يناير، عندما خسر الفريق الملكي امام اتلتيك بلباو في نصف نهائي الكاس السوبر الاسبانية.

ويراقب أيضا مدرب المنتخب لويس انريكي حالة راموس، قبل خوض كأس أوروبا الصيف المقبل، بالاضافة الى تصفيات مونديال 2022 في نهاية اذار/مارس ضد اليونان وجورجيا وكوسوفو.

كما دخل اللاعب في مفاوضات مع حامل لقب الدوري حول تمديد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو.

وكان اللاعب قد عاد الى التمارين الاسبوع الماضي، لكن آلاما إضافية في ركبته اليسرى دفعت الاطباء للجوء الى خيار الجراحة. قال زيدان في مؤتمر صحافي الجمعة "ما نريده أن يعود إلينا في أسرع وقت".

ويحتل ريال المركز الثالث في الدوري بفارق 10 نقاط وراء أتلتيكو مدريد المتصدر.