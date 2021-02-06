شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تحيي ذكرى شهداء الدفاع الجوي الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي تكريم أسر شهداء نادي الزمالك والذين رحلوا في واقعة استاد الدفاع الجوي بحفل تأبين في الرابعة عصر يوم الإثنين المقبل بمقر النادي.

ويأتي قرار إدارة النادي في إطار حرصها على تكريم أسر الشهداء الذين تحل ذكرى رحيلهم يوم الإثنين المقبل الموافق 8 فبراير في أحداث ستاد الدفاع الجوي قبل مباراة إنبي والزمالك بالدوري الممتاز واعترافا منها بأن الإدارة تضع الجماهير دائما نصب أعينها وأنهم جزء لا ينفصل عن النادي.

وتؤكد إدارة الزمالك بأنها على تواصل دائم مع الجماهير وتشعر بنبضهم وصوتهم وأن هذا التأبين لا يفي حق الجماهير التي ضحت بعمرها وهي تهتف للنادي وتؤازره ليؤكد جمهور الزمالك دائما على صفات التفاني والوفاء ومساندة القلعة البيضاء حتى نهاية عمره.

وأسفرت أحداث ستاد الدفاع الجوي عن تدافع وقع على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة وأدى إلى استشهاد 20 شخصًا من مشجعي الزمالك يوم 8 فبراير 2015.

من ناحيته، أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو ، قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة محمود جنش على حساب محمد عواد، واستبعاد كلاً من محمد عبد الغنى للغصابة، وفرجانى ساسى للإيقاف، وأحمد فتوح واشرف بن شرقى، وسيف فاروق جعفر، وياسين مرعى.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش، خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - حازم إمام - أحمد عيد - حسام عبد المجيد، وخط الوسط: طارق حامد - يوسف أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا - حسام أشرف، وخط الهجوم: سيف الدين الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدف، وسكنت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 2 وخسر 2، وسجل لاعبوه 10 أهداف وسكنت شباكه مثلهم.