شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعسكر للزمالك بـ 22 لاعبا فى موقعة استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، على السفر للقاهرة والدخول فى معسكر مغلق للزمالك ب 22 لاعبا لمباراة غد الأحد 7 فبراير والتى تقام باستاد القاهرة فى السابعة مساءً.

واللاعبون هم: حراسه المرمى، محمد صبحي و صبحى سليمان، الدفاع محمد عطوه و دايون لوى و صبرى رحيل و السيد سالم و هشام صلاح فوزى الحناوى، وخط الوسط، وخالد الغندور وكريم الديب وعبد الغنى محمد ومروان عطيه ومحمد الصباحى و احمد حجى و احمد راشد و كريم ممدوح و عمار حمدى و حسام عاشور، وخط الهجوم، خالد قمر و رزاق سيسيه و اكوى و رماريو ويليامز.

ويغيب عن اللقاء، عماد السيد وعمرو خليل ومحمود رزق واحمد نبيل مانجا وعمر الميداني وكريم يحيى مروان النجار.

من ناحيته، أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة محمود جنش على حساب محمد عواد، واستبعاد كلاً من محمد عبد الغنى للغصابة، وفرجانى ساسى للإيقاف، وأحمد فتوح واشرف بن شرقى، وسيف فاروق جعفر، وياسين مرعى.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش، خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - حازم إمام - أحمد عيد - حسام عبد المجيد، وخط الوسط: طارق حامد - يوسف أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا - حسام أشرف، وخط الهجوم: سيف الدين الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة الدوري برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدف، وسكنت شباكه 5 أهداف، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 7 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 2 وخسر 2، وسجل لاعبوه 10 أهداف وسكنت شباكه مثلهم.