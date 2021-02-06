شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 48 ساعة في بيراميدز.. والسفر إلى كوت ديفوار الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة لالتقاط الأنفاس بعد مواجهة طلائع الجيش وقبل السفر إلى كوت ديفوار.

وقرر الجهاز الفني العودة للتدريبات بداية من الثلاثاء استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور ال٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستقر الجهاز على السفر في الواحدة ظهر الخميس المقبل بطائرة خاصة إلى أبيدجان لخوض المباراة المحدد لها ١٤ من فبراير الجاري في العاصمة الإيفوارية.

في سياق متصل، حصل أسامة جلال مدافع فريق نادي بيراميدز على جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش والتي انتهت بهدف دون مقابل سجله المهاجم دييجو رولان.

أوضح اللاعب أسامة جلال، أنه قدم مباراة جيدة وكذلك كل لاعبي الفريق الذين قدموا مباراة قوية رغم الظروف الصعبة التي يهز بها الفريق والغيابات المؤثرة في صفوف الفريق.

شدد على أن الفوز سيكون دافعا كبيرا لتقديم مستويات أفضل والعودة لمشوار الانتصارات، معبرا عن فخره الكبير باللعب في صفوف بيراميدز وأي لاعب يتمنى اللعب في صفوفه وكان الانتقال إليه رغبته الأولى في الفترة الماضية.

أسامة جلال أكد على أن الفريق سيعود قويا في الفترة المقبلة وسيعود للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها النادي.