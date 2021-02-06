شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفرض التعادل السلبي على المصري في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض فريق المقاولون العرب، التعادل السلبي على منافسه المصري البورسعيدي، في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة 12 من عمر الدوري المصري الممتاز، جاءت أحداث الشوط الأول سريعة وحاول كل فريق تهديد مرمى الآخر وأخطر الهجمات كانت لفريق المقاولون عن طريق مهاجمه أحمد حسن مكي الذى سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 3 وتصدى لها الحارس أحمد مسعود بقدمه قبل أن يرد للمصري عن طريق أوستين أموتو بتسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس محمود أبو السعود ثم شتتها الدفاع.

وجاء تشكيل المصري، على النحو التالي: حارس المرمى: أحمد مسعود،خط الدفاع: علاء عطا، أحمد شوشة، عمرو موسى، أحمد شديد قناوي،خط الوسط الدفاعي: إيزي إيميكا، فريد شوقي،خط الوسط الهجومي: محمد عنتر، عمر كمال عبدالواحد، سعيدو سيمبوري.

بينما جاء تشكيل المقاولون كالتالى :حراسة المرمى: محمود أبو السعود،خط الدفاع: أمير عابد، فادى ، محمد سمير، أحمد عبد العزيز،خط الوسط: وسيم نغموشى، يوسف الجوهرى، عبدالله ياسين ، أحمد شكرى،خط الهجوم: داودا، أحمد مكي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 16 هدفا فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 وتعادل في 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.