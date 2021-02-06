شكرا لقرائتكم خبر عن رابح ماجر: الأهلي قادر على هزيمة البايرن والوصول لنهائى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رابح ماجر، نجم الكرة الجزائرية السابق، أن الأهلي نادٍ كبير ويلعب كرة جميلة وقدم مردودا ممتازا أمام الدحيل فى مونديال الأندية، قبل أن يتراجع الأداء فى الشوط الثانى ولكنه يبقى فريقا قويا بلاعبيه وتاريخه.

وأضاف ماجر، فى تصريحات لبرنامج "الأهلي في المونديال" على قناة الأهلي، كل شيء ممكن فى كرة القدم، وفي مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ والأهلي فريق تاريخي ولديه إنجازات كبيرة وقادر على تقديم مباراة كبيرة، فالبايرن كبير ولكن الأهلي فريق جيد ولديه طموح وأتمنى له التوفيق وسنسانده فى هذه المباراة.

وتابع أسطورة الجزائر، أطالب الأهلي يبدأ المباراة كما لعب أمام الدحيل لأن البايرن فريق قوي ولديه طموح ويضم لاعبين كبار، على الأهلي أن يدخل المباراة لتحقيق نتيجة كبيرة، ويجب أن يلعب بكل قوة وإرادة أمام الفريق البافاري.

وأشار ماجر إلى أن الأهلي لديه لاعبون جيدون، خاصة في الجبهة اليسرى، وأتمنى أن يحقق المفاجأة ويصل نهائي كأس العالم للأندية، بطل مصر يمكنه تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة، فالأهلي اسمه كبير فى العالم وسنستمتع بالمباراة، وأتمناها مباراة تليق بالأهلي والكرة العربية وكل شيء ممكن.

وشدد ماجر على ضرورة أن ينسى الأهلى اسم المنافس ويلعب كرته الجميلة التي لعبها في الشوط الأول أمام الدحيل في المباراة الماضية، وهو فريق متكامل.

وأضاف، الأداء كان متواضعا فى المباراة الولى بين أولسان الكوري وتيجريس أونال المكسيكي بعكس مباراة الأهلي والدحيل التي كانت قوية، وأعتقد أن الأهلي تعلم كثيرا من مباراة الدحيل ومن الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه.

وتابع أسطورة الجزائر، والتر بواليا يقوم بعمل قوى فى الهجوم ويخلق مشاكل فى الدفاع ويوجد أيضا حمدى فتحي وحسين الشحات من اللاعبين المميزين وقد يكون لهم دور في وضع الكلمة الأخيرة بالمباراة.