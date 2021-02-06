شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يحتفل بهدف مصطفى محمد فى مرمى فناربخشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك بهدف مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي والزمالك السابق، بعدما أحرز مصطفى محمد الهدف الثاني له في مشاركته الثانية مع الفريق التركي عقب إعارته في يناير الماضي لمدة موسم ونصف.

ونشر شيكابالا صورة لاحتفال مصطفي محمد بالهدف علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، في إطار دعمه لزميله السابق في الزمالك.



شيكابالا

وسجل النجم المصرى مصطفى محمد هدف جالطة سراى الأول فى شباك مضيفه فريق فناربخشة خلال مباراة الديربى التى تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "فنربهتشه شوكرو ساراجوجلو"، فى قمة مباريات الجولة الـ24 من منافسات الدوري التركي للموسم الحالى 2020 - 2021.

جاء هدف مصطفى محمد فى الدقيقة 54 من زمن المباراة، لتصبح النتيجة تقدم جالطة سراى 1 - 0.

وتواجد المهاجم المصرى مصطفى محمد أساسيا فى تشكيل جالطة سراى للمرة الأولى بعد مشاركته بديلاً فى لقاء باشاك شهير بالجولة الماضية.

ويعد المهاجم المصرى مصطفى محمد أول لاعب مصرى يخوض مواجهة ديربى تركيا أحد أقوى وأشرس الديربيات فى عالم كرة القدم، وذلك بعد تألقه فى ظهوره الأول بقميص جالطة سراى فى مواجهة باشاك شهير الماضية، من خلال تسجيله أول أهدافه فى ثلاثية فوز فريقه بالمباراة.

ويسعى جالطة سراى لمواصلة انتصاراته فى الدوري التركي، بعدما حقق الفوز فى أخر 4 مباريات، كما يطمح فناربخشة فى تحقيق فوزه الرابع على التوالى بالمسابقة.

جدير بالذكر أن مواجهة الدور الأول التى جمعت الفريقين فى معقل جالطة سراى، فى الجولة الثالثة من الدوري التركي قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويتصدر فناربخشة جدول ترتيب الدوري التركى الموسم الحالى برصيد 48 نقطة متفوقا بفارق 3 نقاط عن جالطة سراى الوصيف برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن بشكتاش الثالث بنفس عدد النقاط.

وبدأ جالطة سراى اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: موسليرا.

الدفاع: ساراتشي، لينز، دونك، ماركاو.

الوسط: أردا توران، تايلان، يونس بلهندة.

الهجوم: مصطفى محمد، امري كيلينك، اونيوكورو.