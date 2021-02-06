الأهلي يخوض مرانًا قويًّا بمشاركة جميع اللاعبين استعدادًا لبايرن ‏ميونيخ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانًا قويًّا بمشاركة جميع اللاعبين استعدادًا لبايرن ميونيخ والان مع تفاصيل الخبر
شهد المران في بدايته محاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للاعبين، وأعقبه خوض تدريبات بدنية خفيفة، ومران فني قوي، ركز خلاله الجهاز الفني على الجانب الخططي استعدادًا لبطل أوروبا.
وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم، من أجل التحضير لمواجهة بطل أوروبا.
وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ومعاونيه على متابعة عدد من المباريات التي خسرها فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال الموسم الحالي، من أجل استكشاف الثغرات التي اعتمد عليها منافسيهم في إسقاط بطل أوروبا، قبل المباراة التي ستجمعهما يوم الاثنين المقبل بنصف نهائي كأس لعالم للأندية.
ويرغب موسيماني في دراسة منافسه بايرن ميونيخ لمعرفة المشاكل التي يعاني منها الفريق البارفاري خاصة في الخط الخلفي، باعتبار أن مشكلة البايرن في خطه الخلفي، في الوقت الذي يملك فيه خط هجوم شرس للغاية أمام مرمى المنافسين.
ويحاول موسيماني ومعاونيه جمع المعلومات اللازمة عن بايرن ميونيخ، من حيث طريقة اللعب واللاعبين المرشحين للعب في مباراة الاثنين وتحركات كل لاعب وطريقة تعامله مع الكرة وقراراته داخل الملعب، وحرصه على مشاهدة لاعبي الأهلي لمنافسيهم في المراكز الخاصة بهم داخل الملعب.
ويرغب موسيماني في تقديم أداء مشرف أمام بطل أوروبا، لعلمه بصعوبة المباراة، نظرا لفارق الإمكانيات وقدرات اللاعبين بين الأهلي وبايرن ميونيخ، ولرغبته في أن تكون المباراة متوازنة دفاعيا لفريقه.