شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانًا قويًّا بمشاركة جميع اللاعبين استعدادًا لبايرن ‏ميونيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا قويًّا مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة ‏قطر، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني المحدد لها بعد غدٍ الاثنين، في نصف نهائي كأس ‏العالم للأندية.‏

شهد المران في بدايته محاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للاعبين، وأعقبه ‏خوض تدريبات بدنية خفيفة، ومران فني قوي، ركز خلاله الجهاز الفني على الجانب الخططي ‏استعدادًا لبطل أوروبا.‏ وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف، في مستهل ‏مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.‏

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم، من ‏أجل التحضير لمواجهة بطل أوروبا.‏