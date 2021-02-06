شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يتقدم بالهدف الأول للمصري أمام المقاولون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي هدف التقدم لفريقه في شباك المقاولون العرب في الدقيقة 47 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة 12 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري، على النحو التالي: حارس المرمى: أحمد مسعود،خط الدفاع: علاء عطا، أحمد شوشة، عمرو موسى، أحمد شديد قناوي،خط الوسط الدفاعي: إيزي إيميكا، فريد شوقي،خط الوسط الهجومي: محمد عنتر، عمر كمال عبدالواحد، سعيدو سيمبوري

بينما جاء تشكيل المقاولون كالتالى :حراسة المرمى: محمود أبو السعود،خط الدفاع: أمير عابد، فادى ، محمد سمير، أحمد عبد العزيز،خط الوسط: وسيم نغموشى، يوسف الجوهرى، عبدالله ياسين ، أحمد شكرى،خط الهجوم: داودا، أحمد مكى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدف وتلقت شباكه 16 هدفا فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 4 وتعادل في 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.