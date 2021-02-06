شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري حيث التقى المقاولون مع المصري ووجه بيراميدز طلائع الجيش والتقى البنك الأهلى مع الجونة وأسوان مع الإنتاج الحربي.

وجاءت نتائج مباريات اليوم السبت في الدوري المقاولون 0 – 1 المصرى

حقق المصري البورسعيدي، فوزا غاليا على خصمه المقاولون العرب، بهدف سجله عمر كمال عبد الواحد، في الدقيقة 47 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة 12 من عمر الدوري المصري الممتاز.

الإنتاج الحربى 1 – 1 أسوان

تعادل الإنتاج الحربي مع أسوان بهدف لكل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد "الأهلي" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري المصري.

بيراميدز 1 – 0 طلائع الجيش

عاد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لنغمة الانتصارات، وحقق الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء الهدف الأول عن طريق المهاجم الأوروجويانى دييجو رولان الذى سجل هدف تقدم بيراميدز فى الدقيقة 76 من ركلة جزاء حصل عليها محمود وادى بعد عرقلته من قبل أحمد علاء، وتلقى الأخير البطاقة الصفراء.

البنك الأهلي 1 – 1 الجونة

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة البنك الأهلى أمام لجونة بالتعادل، والتى جمعتهما باستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز.