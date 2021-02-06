شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وتريزيجيه يدعمان لاعبي الأهلي قبل مباراة البايرن فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن لاعبي الفريق الأحمر الدوليين تلقوا مكالمات دعم من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمود تريزيجيه نجم أستون فيلا الإنجليزي، قبل مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ المحدد لها بعد غد الاثنين فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وكشف المصدر أن اللاعبين الدوليين فى الأهلي مثل محمد الشناوي وعمرو السولية وسعد سمير ومحمد هاني ومحمود كهربا تلقوا اتصالات من نجمي منتخب مصر الأول صلاح وتريزيجيه لحثهم على بذل الجهد وتحفيزهم على تقديم كل ما بوسعهم فى مواجهة البايرن، من أجل تشريف الكرة المصرية والظهور بشكل مشرف ولا يخشون مواجهة بطل أوروبا أو يرهبون اللعب أمام نجوم الفريق البافاري.

وأوضح أن لاعبي الأهلي تلقوا اتصالات فيديو من ثنائي منتخب مص المحترف فى البريميرليج يقدمان لهم بعض النصائح بشأن التعامل مع الأجواء الصعبة في مباراة بحجم بايرن ميونيخ.

ويخوض الأهلي مباراة صعبة أمام بايرن في نصف نهائي المونديال الاثنين على ملعب أحمد بن علي، في مباراة يسعى خلالها النسور الحمر في تقديم مستويات قوية أمام بطل أوروبا، باعتبارها أول مواجهة رسمية للأهلي أمام فريق أوروبي، وفي بطولة رسمية.