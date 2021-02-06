شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات دور الـ32 بكأس مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، مواعيد وملاعب مباريات دور الـ32 ببطولة كأس مصر هذا الموسم، وتقام المباريات فى الفترة من 11 حتى 24 فبراير الجارى.

وتقام مباراة الأهلى مع النصر يوم 19 فبراير الجارى باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة الزمالك مع حرس الحدود يوم 20 فبراير باستاد بتروسبورت، ويلتقى بيراميدز مع العبور يوم 17 فبراير ببتروسبورت.



كاس مصر

وأسفرت قرعة مباريات دور الـ32 لكأس مصر عن مواجهة الأهلي مع النصر، والزمالك مع حرس الحدود فى دور الـ32 لكأس مصر، على أن تحدد لجنة المسابقات مواعيد المباريات خلال الفترة المقبلة، وجاءت باقي المباريات كالتالي :

كوكاكولا مع الإنتاج الحربي

المقاولون - بتروجت

الاتحاد السكندري - النجوم

سموحه - دكرنس

مصر المقاصة والفائز من بترول أسيوط و أشمون

سيراميكا - و غزل المحلة

اسوان - سوهاج

الجونة - كيما اسوتان

المصري - المنصورة

طلائع الجيش - و القناة

وادي دجلة و البنك الأهلي

انبي مع الفائز من مباراة نبروه و سيدى غازي

بيراميدز - العبور

لافيينا - الإسماعيي.